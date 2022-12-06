На Полтавщині з вівчаркою шукали 12-річного хлопця, який зник

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5 грудня близько 13.00 до Миргородського райвідділу поліції звернулася жителька одного із сіл громади з приводу зникнення її 12-річного сина.

Матір повідомила, що хлопчик відсутній з вечора 4 грудня. Близько 19.00 він вийшов з дому і не повернувся. Після невдалих спроб знайти його самостійно жінка звернулася по допомогу до поліції.

Яніна Захода, начальниця сектору ювенальної превенції Миргородського райвідділу поліції, розповіла:

- До пошуків неповнолітнього були залучені слідчо-оперативна група терпідрозділу поліції, спеціаліст-криміналіст, ювенальна превенція, інспектор-кінолог Кінологічного центру ГУНП Полтавщини зі службовою вівчаркою та поліцейський офіцер Миргородської територіальної громади. Менш ніж за годину поліцейські встановили місце перебування хлопчика. Як з’ясувалося, він заночував у знайомих односельців, не попередивши про це матір.

На даний час підліток знову дома. Інспекторка ювенальної превенції вивчає умови, в яких виховується дитина, для прийняття необхідних правових рішень.