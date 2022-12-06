На Полтавщині з вівчаркою шукали 12-річного хлопця, який зник

5 грудня близько 13.00 до Миргородського райвідділу поліції звернулася жителька одного із сіл громади з приводу зникнення її 12-річного сина.
Матір повідомила, що хлопчик відсутній з вечора 4 грудня. Близько 19.00 він вийшов з дому і не повернувся. Після невдалих спроб знайти його самостійно жінка звернулася по допомогу до поліції.
Яніна Захода, начальниця сектору ювенальної превенції Миргородського райвідділу поліції, розповіла:
На даний час підліток знову дома. Інспекторка ювенальної превенції вивчає умови, в яких виховується дитина, для прийняття необхідних правових рішень.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер