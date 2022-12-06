У рф створюють єдину електронну базу, щоб мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 142

У рф створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд за кордон), системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.

Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.