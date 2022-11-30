Використання генераторів: як кременчужанам зберегти своє життя та спільне майно

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Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів

Все більше громадян використовують генератори у приватних домогосподарствах. У більшості будинкових чатів точаться дискусії жителів багатоповерхівок щодо необхідності придбання власним коштом задля живлення або власного будинку, або котельні чи насосної поруч. Проте до правил безпеки при експлуатації генераторів серйозно ставиться лише невелика кількість користувачів, а багато хто про них ніколи взагалі не чув.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій наголошують на суворому дотриманні правил безпеки при використанні генераторів, оскільки такі пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Надзвичайники наполягають на придбанні лише сертифікованих генераторів у ліцензованих точках продажу та дотриманні інструкцій виробника.

Ділимося з вами порадами ДСНСників щодо заходів безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів.

Розміщення

Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з вентиляцією, що працює, та можливістю провітрювання.

Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 м. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м.

Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно.

Підключення

Спочатку необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора. Під час підключення джерел споживання до генератора необхідно дотримуватись інструкції з підключення та експлуатації генератора.

Підключення повинен здійснювати кваліфікований електрик у сухому захисному одязі:

гумові рукавички;

взуття на гумовій підошві;

засоби захисту органів зору та слуху (за можливості).

При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлювальний контакт.

Експлуатація

Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів, Необхідно усунути перекручування дротів, контакт з гарячими поверхнями та корозію на контактах.

Електричні елементи генератора повинні бути заземлені. Необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються.

Під час роботи генератора необхідно контролювати його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про несправність, необхідно негайно вимкнути та знеструмити генератор.

Зберігання паливомастильних матеріалів

Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо, на відстані не менше 10 м до суміжних об’єктів (будівель, автомобілів) у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони.

Найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей.

Не можна допускати проливу палива, потрібно щільно закривати каністри. У випадку проливу необхідно посипати місце проливу піском, який потім потрібно зібрати у металевий ящик чи відро.

Дії під час загоряння генератора

У разі загоряння генератора кожний громадянин зобов’язаний негайно сповістити про це ДСНС за телефоном 101:

назвати місцезнаходження об’єкта загоряння;

вказати місце виникнення пожежі;

розповісти про обстановку на пожежі;

сповістити про наявність людей;

повідомити своє прізвище.

Після знеструмлення генератора вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння. У таких випадках краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються). Зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника.

За необхідності можливе використання кошми або щільної ковдри, якими накривають генератор.

За потреби, необхідно викликати інші аварійно-рятувальні служби, організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду їхнього автомобіля до осередку пожежі.

Забороняється під час використання генераторів:

вносити зміни в конструкцію генератора;

розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей;

палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора;

відкривати кришку бака при працюючому генераторі;

заправку генератора при працюючому або не охолодженому двигуні;

об’єднувати генератори у ланцюг;

перебувати поруч з генератором стороннім особам або тваринам;

змішувати різні види мастила та палива;

перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

Раніше ми писали, як убезпечити себе, близьких і житло від пожежі під час відключення електроенергії.