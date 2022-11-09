Як убезпечити себе, близьких і житло від пожежі під час відключення електроенергії
Сьогодні, 19:30
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ДСНСники поділилися правилами пожежної безпеки для громадян в оселях при використанні свічок, газових туристичних пальників, генераторів і пічного опалення
Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Важливо неухильно дотримуватися правил безпеки, суворо заборонити використання електроприладів та відкритого вогню дітям!
Ділимося з вами короткими порадами від ДСНС для населення.
Свічки
- Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.
- Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.
- Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.
- Не залишайте запалені свічки без нагляду.
Газовий туристичний пальник
- Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.
Пічне опалення
- Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.
- Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.
- На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
- Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.
- Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.
Генератори
- Купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
- Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
- Встановіть детектори чадного газу.
— Бережіть себе та близьких! Ні в якому разі не залишайте прилади без нагляду! Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником! — закликали у ДСНС.
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