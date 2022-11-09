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Як убезпечити себе, близьких і житло від пожежі під час відключення електроенергії

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 55


 

ДСНСники поділилися правилами пожежної безпеки для громадян в оселях при використанні свічок, газових туристичних пальників, генераторів і пічного опалення

Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Важливо неухильно дотримуватися правил безпеки, суворо заборонити використання електроприладів та відкритого вогню дітям!

Ділимося з вами короткими порадами від ДСНС для населення.

Свічки

  • Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.
  • Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.
  • Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.
  • Не залишайте запалені свічки без нагляду.

Газовий туристичний пальник

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

Пічне опалення

  • Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.
  • Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.
  • На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
  • Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.
  • Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.

Генератори

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
  • Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
  • Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
  • Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
  • Встановіть детектори чадного газу.
— Бережіть себе та близьких! Ні в якому разі не залишайте прилади без нагляду! Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником! — закликали у ДСНС.

Раніше ми писали, що робити, якщо зникне електрика, вода чи газ.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ДСНС поради відключення електроенергії свічки газовий туристичний пальник пічне опалення генератори
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