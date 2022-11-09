Хто має контролювати виконання вимог щодо роботи торгівельних закладів під час повітряної тривоги

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 134

Громадяни та працівники торгівельних закладів скаржаться, що багато з них не припиняють свою роботу після оголошення повітряної тривоги

У Кременчуці та інших населених пунктах району після оголошення повітряної тривоги деякі торгівельні заклади продовжують працювати, попри заборону. Громадяни та працівники торгівельних закладів скаржаться на це.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналіст спитав у Олега Лєдніка хто має контролювати режим роботи торгівельних закладів та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів торгівельних закладів, назвавши серед порушників вимог мережу АЗС «BVC».

Очільник РВА відповів, що 29-го липня видав наказ Кременчуцької РВА, яким керівників територіальних громад зобов’язали контролювати виконання вимог щодо припинення роботи торговельних закладів під час повітряних тривог та забезпечення можливостей для їх персоналу та відвідувачів спуститися в укриття.