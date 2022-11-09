ДТП без травмованих на вул. Івана Мазепи: зіткнулися «паркетник» і мотоцикл

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 118

Сьогодні, 9 листопада, на вул. Івана Мазепи сталася ДТП без травмованих. Про це повідомли у патрульній поліції Кременчука.

За словами патрульних, близько 17.00 водій авто Chery виїжджав із прилеглої територі, не впевнився, що це буде безпечно, і не надав перевагу в русі транспортному засобу Lifan SR200, водій якого рухався головною дорогою в попутному напрямку.

В наслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

— Керуючи автомобілем, будьте уважні та дотримуйтесь ПДР. Будьте більш пильними на дорозі у сутінки та темний час доби, — закликали у патрульній поліції Кременчука.

Раніше ми писали, що на Полтавщині зіткнулися легковик і вантажівка: загинув один з водіїв.