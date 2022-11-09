На Полтавщині зіткнулися легковик і вантажівка: загинув один з водіїв

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 296

8 листопада близько 18.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у місті Решетилівці Полтавської області зіткнулися легковик Ford Fiesta під керуванням 45-річного жителя Лубенщини та вантажівка, за кермом якого їхав 22-річний водій.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці ДТП.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.