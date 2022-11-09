Художники Кременчука можуть долучитися до виставки, присвяченої Григорію Сковороді

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Податися можна до 18 грудня

Художників запрошують взяти участь у Всеукраїнській виставці «Світ ловив мене... Філософія вільної України» до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди та надати свої картини. Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко.

Свої підписані роботи, оформлені кріпленнями, треба приносити до Кременчуцької міської художньої галереї за адресою вул. Коцюбинського, 4.

Останній термін прийняття – до 18 грудня цього року. Телефон для довідок – 063 380 01 63.