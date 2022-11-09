В Румунію вперше прибув новий кременчуцький дизель-поїзд ДПКр-3

У вівторок, 8 листопада, на станцію Валя-Вішеулуй, що у Румунії поблизу з українським кордоном, вперше прибув дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонзаводу. Відповідну інформацію оприлюднив директор департаменту інфраструктури Закарпатської ОВА Едуард Маляр.
Чиновник не додав будь-яких подробиць щодо даного поїзда, але прикріпив розклад, з якого видно, що заплановане курсування потягів на маршруті між румунським Сігету-Мармацієй через Валя-Вішеулуй до Ділового (Україна) та Рахова.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер