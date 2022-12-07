«Полтаваобленерго» не виконує рішення обласної комісії ТЕБ та НС щодо графіків відключення електроенергії - Біленький

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 399

Ні Полтавська обласна рада, ні Полтавська ОВА не встановлює ліміти на споживання електроенергії, не будує графіки, не вимикає світло. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.

5 грудня на комісії з питань ТЕБ та НС вони з начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним звернулися до АТ «Полтаваобленерго». Суть звернення була така:

щоб підприємство знайшло можливість давати світло в режимі 4/2. Чотири години зі світлом, дві – без; скласти й дотримуватися справедливого графіку подачі електроенергії для населення та бізнесу; налагодити роботу колцентру, щоб до людей ставилися як до людей – пояснювали ситуацію, надавали правдиву інформацію.

Станом на 7 грудня «Полтаваобленерго» не виконує рішення обласної комісії ТЕБ та НС щодо графіків відключення електроенергії. Рішення в дію не введено.

— Сьогодні з начальником Полтавської ОВА плануємо повести робочу зустріч, де погодимо подальші кроки. Ніхто не сидить без діла. Але те, що має працювати, повинно працювати, — додав Олександр Біленький.

Раніше ми писали, що Лунін пояснив, чому досі не діють графіки відключень світла +4/-2.