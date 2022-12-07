«Полтаваобленерго» не виконує рішення обласної комісії ТЕБ та НС щодо графіків відключення електроенергії - Біленький

Голова облради відкидає звинувачення у бік обласної влади щодо вимкнень електроенергії та несправедливих графіків
Ні Полтавська обласна рада, ні Полтавська ОВА не встановлює ліміти на споживання електроенергії, не будує графіки, не вимикає світло. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.
5 грудня на комісії з питань ТЕБ та НС вони з начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним звернулися до АТ «Полтаваобленерго». Суть звернення була така:
Станом на 7 грудня «Полтаваобленерго» не виконує рішення обласної комісії ТЕБ та НС щодо графіків відключення електроенергії. Рішення в дію не введено.
Раніше ми писали, що Лунін пояснив, чому досі не діють графіки відключень світла +4/-2.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер