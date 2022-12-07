Лунін пояснив, чому досі не діють графіки відключень світла +4/-2

Полтавщина була готова повернутися з вівторка до цих традиційних графіків відключення електроенергії +4/-2 (чотири години зі світлом, дві години – без). Чому цього не сталося, розповів Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— На вихідних разом з обленерго проаналізували черги й в ручному режимі знайшли можливості перерозподілити додаткові мегавати серед побутових споживачів. У понеділок бригади енергетиків вже проводили реорганізаційні перепідключення.

Але того ж дня ворог знову вдарив ракетами по об’єктах енергетики України в кількох областях, і знову виник суттєвий дефіцит електроенергії. Тому в той же день застосували аварійні відключення по всій Україні. Через те, що дефіцит зберігається, наступного дня на Полтавщину надали менший обсяг електроенергії й іще менший на сьогодні. Тому обленерго не може застосувати графік +4/-2 й вимушено вимикає по дві черги відразу.

Наразі активно працюємо з обленерго, щоб виключити котельні з переліків відключень і вони працювали безперервно. На це потрібен деякий час. Це пріоритет зараз, — розповів Дмитро Лунін.