Вчора від COVID-19 вакцинувалися 149 кременчужан

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Центр вакцинації працює до 18.00, а пункти вакцинації - до 17.00

6 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 149 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 4;

2 доза – 7;

1 бустерна доза – 107;

2 бустерна доза – 31.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 645;

2 дози отримали – 116 315;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 30 161;

2 бустерні дози отримали – 2 173.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 5 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 134 особи.