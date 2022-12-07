У негоду служба автодоріг Полтавщини найперше розчищатиме коридори для гуманітарних вантажів та озброєння

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 156

Зимове експлуатаційне утримання проводимо у режимі надекономії

Служба автомобільних доріг Полтавщини (САД) експлуатаційне утримання проводитиме в режимі над економії. Як повідомляє пресслужба підприємства, у зв’язку із наближенням прогнозованого погіршення погодних умов підрядні організації переведені в режим чергування, аби вчасно забезпечити проїзд. Так, у період воєнного стану пріоритет у розчищенні надаватиметься міжнародним шляхам, коридорам, якими доставляється озброєння, гуманітарна допомога та здійснюється евакуація населення. Зазначається, що маршрути узгоджуються з Полтавською обласною держадміністрацією. Нагадаємо, найближчими днями синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують погіршення погодних умов – очікують мокрий сніг, на дорогах – ожеледь.

Автор: Олеся Данилова

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