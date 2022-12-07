На Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов, повідомляє Полтавський гідрометцентр. Сьогодні, надвечір 7 грудня, починаючи із західних районів області, очікується сніг та мокрий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Підвищення температури повітря до 0-3°морозу.
8 грудня - вночі очікується мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.
9-10 грудня тепла погода, місцями невеликі дощі, тумани. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер