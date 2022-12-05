На Полтавщині планують повернутися до попереднього графіка аварійних відключень світла

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 880

На Полтавщині планують повернутися до графіка погодинних відключень (ГПВ), коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде. Про це сьогодні йшла мова на апаратній нараді в обласній державній адміністрації.

За даними голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, наш регіон отримує 40-60 % від потреб потужностей.

Він повідомив, що минулими вихідними опрацьовували питання з Полтаваобленерго щодо справедливого розподілу відключення світла та можливості перепідключень з інших ліній, аби уникнути відключень електрики у більшості споживачів на 16 годин. В результаті роботи знайшли додаткові 90 МВт потужностей та можливості перепідключення ліній.

За словами Луніна, сьогодні, 5 грудня, мало пройти пройти засідання ТЕБ та НС за участі Полтаваобленерго. Мають надію повернутись до попереднього ГПВ для споживачів, при цьому не обмежуючи споживання об’єктів енергетичної інфраструктури.

Він також зазначив, що звернувся до Полтаваобленерго з вимогою налагодити роботу кол-центрів компанії, аби споживачі мали змогу отримувати інформацію щодо відключень електрики.

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