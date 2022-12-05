«Полтаваобленерго» доповнило графік відключень та черги

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В АТ «Полтаваобленерго» переглянули та доповнили графік погодинних відключень (ГПВ) в області, зміни стосуються черг графіку. По це повідомляє пресслужба підприємства.

«Зважаючи на багаточисленні звернення мешканців області АТ «Полтаваобленерго» разом з обласною військовою адміністрацією переглянули та доповнили графік погодинних відключень (ГПВ), який введений в дію 5 грудня. Зверніть увагу, що зміни стосуються саме черг графіку – перелік населених пунктів та вулиць значно розширено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні можливі відхилення від графіку, оскільки бригади підприємства змінюють схеми живлення.

Оновлений графік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що на Полтавщині планують повернутися до графіка погодинних відключень (ГПВ) - коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде.