«Полтаваобленерго» доповнило графік  відключень та черги

В АТ «Полтаваобленерго» переглянули та доповнили графік погодинних відключень (ГПВ) в області, зміни стосуються черг графіку. По це повідомляє пресслужба підприємства.
Зазначається, що сьогодні можливі відхилення від графіку, оскільки бригади підприємства змінюють схеми живлення.
Оновлений графік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що на Полтавщині планують повернутися до графіка погодинних відключень (ГПВ) - коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер