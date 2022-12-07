У ніч з 6 на 7 грудня захисники України збили 14 «Шахедів»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 2

Також збили «Орлан-10» і ще 2 ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня

У ніч з 6 на 7 грудня, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакують Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

Підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищено 11 «шахедів», ще 3 дрони на східному напрямку збила ППО Сухопутних військ.

Крім того, протиповітряною обороною збито один БпЛА «Орлан-10» та ще 2 ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня (тип уточнюється).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Раніше ми писали, що у росіян залишилось ракет на кілька масштабних атак, і вони «вийдуть в нуль».