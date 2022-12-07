У Кременчуці комунальників офіційно залучатимуть до роботи у Пунктах незламності та обігріву

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 377

Також надали згоду КП використовувати на ці заходи власні кошти, передбачені для виконання місцевих програм

Працівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту житлово-комунального господарства, а також фінансовий та матеріальний ресурс цих підприємств, офіційно залучатимуть до виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням безпеки, порядку, та інших заходів режиму воєнного стану на території громади.

Відповідне рішення затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії минулого тижня.

Зокрема, відтепер працівників можна залучати до робіт, пов’язаних із функціонуванням пунктів обігріву, Пунктів незламності, блокпостів, ліквідації наслідків бойових дій, у тому числі – відновлення об’єктів критичної інфраструктури та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій тощо.

Цим же рішенням комунальним підприємствам, підпорядкованим департаменту ЖКГ, надали згоду виконувати перераховані вище заходи за рахунок власних коштів, передбачених для виконання місцевих програм.