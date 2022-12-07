З 14 грудня реєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому

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З 14 грудня реєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

За словами заступника начальника ГСЦ МВС Володимир Баранця, зміни стосуються експертного дослідження транспортного засобу - воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.

Крім зручності пов'язаної з екстериторіальністю таке виокремлення ще й дозволяє у майбутньому проводити реєстрацію авто онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп'ютерів — власника та покупця.

Експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях:

відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;

перереєстрація з одного власника на іншого;реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу;

перереєстрація після успадкування транспортного засобу, якщо його свідоцтво попередньому власнику було видане до 1 вересня 2019 року.

- Ще одна важлива зміна пов'язана із тим, що в Україні цифрові документи єПосвідчення водія та єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стають не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути єдиними наявними, які дозволяють керувати транспортним засобом, — додав Володимир Баранець.

Раніше ми писали, Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію, або перереєстрацію автомобілів онлайн.