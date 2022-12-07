Експертне дослідження транспортного засобу виокремлюють з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС
З 14 грудня реєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
За словами заступника начальника ГСЦ МВС Володимир Баранця, зміни стосуються експертного дослідження транспортного засобу - воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.
Крім зручності пов'язаної з екстериторіальністю таке виокремлення ще й дозволяє у майбутньому проводити реєстрацію авто онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп'ютерів — власника та покупця.
Експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях:
Раніше ми писали, Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію, або перереєстрацію автомобілів онлайн.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер