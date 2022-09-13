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Кабмін затвердив нормативні зміни, які дозволять зареєструвати автомобіль онлайн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 100

 

Зробити це можна буде в Електронному кабінеті водія чи у порталі Дія

Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію, або перереєстрацію автомобілів онлайн, повідомили у МВС.
Зробити це можна буде в Електронному кабінеті водія чи у порталі Дія. Подається електронна заява, яка заповнюється автоматично, згідно з даними інформаційної системи МВС.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, зазначає Департамент комунікації МВС.

- Відповідні зміни передбачають, що буде доступна реєстрація та перереєстрація транспортного засобу онлайн, через Електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія. Послуга здійснюватиметься шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично, з урахуванням відомостей, отриманих у межах електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС України. Тоді як раніше було передбачено лише заміну посвідчення водія через Дію, - зазначив Богдан Драп’ятий.  

Також розширили перелік реєстраційних дій, пов'язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які можна здійснити без проведення експертизи. А якщо вона потрібна, буде можна у зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження автомобіля з отриманням відповідного висновку, який буде дійсним протягом 10 днів.

- Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС), - додав заступник міністра внутрішніх справ.  

Він зазначив, що відповідна постанова КМУ набуде чинності через 3 місяці з дня її опублікування. За цей час Головний сервісний центр МВС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України підготують технічну спроможність для повноцінної реалізації цифрових послуг.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: МВС реєстрація авто Дія Кабмін
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