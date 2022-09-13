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Кременчук, Полтавщина

Де шукати найближче укриття на Полтавщині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 4

Мапа укриттів від надзвичайників

Якщо ви почули сирену чи сигнал про повітряну тривогу у мобільному застосунку, необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Де знайти ці укриття, нагадали у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації з посиланням на рятувальників Полтавщині.

— Рятувальники Полтавщини нагадують, існує інтерактивна мапа, що допомагає знайти найближче укриття розташоване біля вашого дому, — йдеться у повідомленні.

Захисні споруди позначені відповідними знаками. На мапі додано позначки, яка саме споруда подвійного використання знаходиться за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід і чи облаштовано на ній пандус.

Натиснувши на значок, можна побачити адресу розміщення укриття, тип захисної споруди та кількість осіб, які можуть там перебувати. Є можливість обрати свій населений пункт чи цілий район.

— Якщо ви отримали сигнал про повітряну тривогу (почули сирену), необхідно терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! — наголосили в Полтавській ОВА.

Раніше ми писали про те, що за 200 днів війни на Полтавщині 594 рази лунала повітряна тривога, прилетіли 77 ракет. А також про те, що у Кременчуці лунало 515 сирен, які тривали 27 370 хвилин. Тобто понад 19 діб.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: мапа мапа укриттів ДСНС Полтавська ОВА
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