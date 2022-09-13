Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі дідуся, якого знайшли на дні колодязя

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71-річний чоловік зник безвісті ще 8 вересня, а знайшли його через чотири дні

Мешканця одного з населених пунктів Лубенського району 71-річного Івана Шипа, оголошеного в розшук 8 вересня, знайшли у напівпритомному стані в колодязі покинутого домогосподарства. Поліцейський офіцер Ромоданівської територіальної громади, який координував пошукові заходи, негайно викликав рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. На жаль літній чоловік помер у лікарні. Поліція встановлює обставини його загибелі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

До пошуків Івана Шипа були залучені працівники місцевої поліції, оперативні працівники, кінолог із собакою та місцеві волонтери. Чоловіка знайшли 12 вересня, під час прочісування одного із сіл Лубенського району, на дні 6-метрового колодязя.

Спільними зусиллями ДСНС та поліції його вдалося підняти назовні та передати медикам. Швидкою постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. На жаль, літній чоловік помер. Попередня причина смерті — переохолодження та зневоднення організму.

— У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, орган досудового розслідування встановлює обставини події та збирає матеріали для ухвалення необхідних процесуальних рішень, — йдеться у повідомленні.