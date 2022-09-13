У Кременчуці згорів ВАЗ

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13 вересня о 00.06 виникла пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Ушинського. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Вогнеборці прибули на виклик о 00.16. Пожежу локалізували о 00.33, а о 00.46 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив господарчу будівлю та легковий автомобіль ВАЗ 2105 1988 року випуску. Але рятувальники не дали полум'ю перекинутися на поряд розташований житловий будинок.

До гасіння залучали 8 чоловік особового складу 15 державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.