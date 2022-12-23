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У Кременчуці затвердили бюджет на 2023 рік

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 157

 

Очікується дефіцит бюджету понад 243 млн грн

Сьогодні, 23 грудня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили місцевий бюджет на 2023 рік. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Дохідна частина розрахована у сумі 3 млрд 216 млн 094 тис. 216 грн, у тому числі доходи загального фонду 3 млрд 145 млн 933 тис. 419 грн і доходи спеціального фонду 70 млн 160 тис. 797 грн.

Сума видатків у межах 3 млрд 459 млн 459 тис. 617 грн, у тому числі видатки загального фонду 2 млрд 772 млн 108 тис. 605 грн і видатки спеціального фонду 687 млн 351 тис. 012 грн.

Очікується, що дефіцит бюджету складе 243 млн 365 тис. 401 грн.

На наступний рік відповідно до Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету будуть видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників  бюджетних установ;
  • нарахування за заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення харчовими продуктами;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • обслуговування державного (місцевого) боргу;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

Нагадуємо, що сьогодні Полтавська обласна рада ухвалила бюджет Полтавщини на 2023 рік.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бюджет Кременчуцька міська рада міський бюджет
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