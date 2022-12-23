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Кременчук, Воїни світла

Кременчук попрощався з експатрульним та воїном президентського полку Андрієм Хорольським

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 542

 Військовий пройшов підготовку за кордоном де отримав відзнаку

Сьогодні, 23 грудня, у Міському палаці культури Кременчука четвертий день поспіль прощаються із захисниками України. Цього дня в останню путь провели сержанта Андрія Хорольського з президентського полку, який загинув 12 грудня в районі Бахмута Донецької області.

На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Хорольський

Попрощатися з Андрієм прийшли рідні, друзі, колеги з патрульної поліції, представники міської влади та небайдужі кременчужани.

Андрій Миколайович Хорольський народився 4 серпня 1990 року у Садках, що під Кременчуком. Тривалий час проходив службу у патрульній поліції Кременчука, служив у підрозділі патрульної поліції тактично-оперативного реагування (ТОР). Після звільнення працював за кордоном, проте з початком повномасштабного вторгнення російських військ повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

 

— Тривалий час проходив службу в МВС патрульної служби Кременчука, потім працював за кордоном. З початком активних бойових дій з боку російської федерації він повернувся в Україну та 20 травня він прийшов до військкомату. Пройшов спецпідготовку закордоном, за це має відзнаку. Й був направлений у президентський полк. Там він заступив на посаду помічника гранатометника, стрілець. В ході активних бойових дій в районі Кліщіївки Бахмутського району Донецької області їх накрило.

Андрій отримав важкі поранення несумісні з життям. Тривалий час не могли дістати із поля бою, адже ворожі міномети «засипали» нашу позицію.

У нього залишились батько, мати, дружина, двоє дітей. Жінка приїхала з Італії, — розповів військовий з позивним «Художник».

 

Речниця патрульної поліції Кременчука Олена Власенко розповіла, що працювала з Андрієм, а її чоловік довгий час з ним товаришував.

— Андрій був доброю людиною, відповідальним. Я в той момент працювала інспектором адміністративної практики й Андрій приносив документи на доопрацювання. У нього завжди були гарні матеріали. Він звільнився з патрульної поліції за власним бажанням, поїхав за кордон працювати. Коли почалась війна, він зателефонував і сказав, що хоче бути корисним і повертається додому. «Захищатиму вас всіх», — його слова. Після того, як з’явився до військкомату, протягом двох тижнів – місяця його і призвали.

Останній раз його повідомлення було: «Цілий, здоровий, все буде добре й смайлик (дві складені долоньки — ред.)». Він товаришував зі мною та моїм чоловіком. Ми постійно були на зв'язку.

Про його смерть дізналися від побратима та колеги Ігоря. Вони були в одному батальйоні: мій чоловік, Ігор, Андрій. Він вночі написав в інстаграмі, що Андрія більше немає.

Андрій до останнього тримав позиції. Там обстріли кожну хвилину, стріляють усім.

Ми вічно будемо пам'ятати Андрія, бо справжній Герой. Я всім розповідала, що є такий Андрій, який повернувся із-за кордону, аби захищати України. Завжди залишиться у серці, — сказала кременчужанка Олена.

 

Схилившись на одне коліно, кременчужани утворили живий коридор. 

 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі, поховали Героя на Деївському кладовищі.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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