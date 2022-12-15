На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Хорольський

14 грудня на російсько-українській війні загинув кременчужанин Андрій Хорольський. Про це у соцмережах повідомив побратим Ігор та підрозділ патрульної поліції Кременчука.
У військового залишилося двоє дітей та дружина.
- Він пройшов АТО у 2014 році, а після грьобаного вторгнення, не роздумуючи повернувся з Польщі, щоб стати на захист України! Він той, хто заспокоював мене коли у Яріка був відсутній зв’язок й інтернет!
Сміливий, добрий, рішучий, такий собі, чоловік-чоловік! Той, про кого будуть знати мої діти. Назавжди в моєму серці.
Ще декілька днів тому, його дружина збирала кошти на квадрокоптер, а сьогодні його нема Життя непередбачуване! Пам’ятайте, якою ціною ви прокидаєтесь у ліжку, їздите на роботу…..Ваша хата не скраю! Допомагайте, підтримуйте! Ви навіть не уявляєте як важко тим, хто в самому пеклі й тим, хто їх чекає, їх близьким, - написала колега з патрульної поліції Олена Власенко.
Висловлюємо свої співчуття рідним та друзям.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер