На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Хорольський

14 грудня на російсько-українській війні загинув кременчужанин Андрій Хорольський. Про це у соцмережах повідомив побратим Ігор та підрозділ патрульної поліції Кременчука.

— Я завжди буду тебе кохати.Ти назавжди будеш моїм найкращим чоловіком та татом. Будь проклята вся руська мерзота! — повідомила дружина Марія Уланова.

У військового залишилося двоє дітей та дружина.

- Він пройшов АТО у 2014 році, а після грьобаного вторгнення, не роздумуючи повернувся з Польщі, щоб стати на захист України! Він той, хто заспокоював мене коли у Яріка був відсутній зв’язок й інтернет!

Сміливий, добрий, рішучий, такий собі, чоловік-чоловік! Той, про кого будуть знати мої діти. Назавжди в моєму серці.

Ще декілька днів тому, його дружина збирала кошти на квадрокоптер, а сьогодні його нема Життя непередбачуване! Пам’ятайте, якою ціною ви прокидаєтесь у ліжку, їздите на роботу…..Ваша хата не скраю! Допомагайте, підтримуйте! Ви навіть не уявляєте як важко тим, хто в самому пеклі й тим, хто їх чекає, їх близьким, - написала колега з патрульної поліції Олена Власенко.