Мозаїчне панно біля Кременчуцького краєзнавчого музею вирішили зберегти

У Кременчуці вирішили зберегти мозаїчне панно «Друк нашої партії», розташоване біля краєзнавчого музею. Позицію на комісії 14 грудня озвучив голова комісії з питань перейменування вулиць та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.
Юрій Гриценко зауважив, що неможливо з мозаїкою провести механічні дії — заштукатурювати або завішувати, адже несучі стіни старого будинку можуть не витримати додаткового навантаження.
Планують перейняти досвід європейських країн. Тому розмістять табличку з написом, що це зразок радянської монументальної пропаганди.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер