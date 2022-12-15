Мозаїчне панно біля Кременчуцького краєзнавчого музею вирішили зберегти

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 136

Воно буде нагадуванням пропаганди комуністичного режиму

У Кременчуці вирішили зберегти мозаїчне панно «Друк нашої партії», розташоване біля краєзнавчого музею. Позицію на комісії 14 грудня озвучив голова комісії з питань перейменування вулиць та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Юрій Гриценко зауважив, що неможливо з мозаїкою провести механічні дії — заштукатурювати або завішувати, адже несучі стіни старого будинку можуть не витримати додаткового навантаження.

Планують перейняти досвід європейських країн. Тому розмістять табличку з написом, що це зразок радянської монументальної пропаганди.