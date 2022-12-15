Військовим передали авто кременчуцького виробництва

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін разом із головою обласної ради Олександром Біленьким і депутатами передали нашим воїнам зі 116-ї бригади ТрО 6 автомобілів.
Зокрема, чотири вантажні, підйомність кожного – 12 тонн. Ще одне авто обладнане пересувною кухнею.
Виготовило техніку місцеве підприємство. Воно перемогло в тендерній закупівлі. Придбали автівки за кошти обласного бюджету.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер