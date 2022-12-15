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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві жінка на смерть забила співмешканця чавунною сковорідкою

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 84

 

Завдала йому не менше 5 ударів по голові

У Полтаві місцева жителька забила співмешканця до смерті сковорідкою. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.
За даними слідства, познайомившись із 59-річним місцевим жителем, 57-річна жінка поселилася у його приватному будинку та мешкала його коштом, оскільки не мала ні власного житла, ні роботи.

На початку червня минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки, виниклої на побутовому ґрунті, жінка чавунною сковорідкою завдала господарю оселі не менше 5 ударів по голові. Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня у лікарні потерпілий помер.    

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури полтавку визнали винною у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За скоєне Київський районний суд Полтави позбавив жінку волі на 8 років. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Довідково: упродовж цього року за публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури за ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) засудили 11 зловмисників, винесли ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 2 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вбивство сковорода Полтава
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