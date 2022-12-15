Кількість пожеж на Кременчуччині зменшилася, але зросла кількість загиблих у вогні та диму

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 245

У порівнянні з 2021 роком, кількість пожеж на території Кременчуцького району зменшилась на 30,25%, і складає 475 пожеж проти 681 пожежі за аналогічний минулорічний період.

Про це повідомив під час ранкового брифінгу Сергій Геращенко, начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Водночас кількість загиблих осіб на пожежах збільшилася на 23%.

Так, станом на 14 грудня, продовж 2022 року на території Кременчуцького району загинула 21 особа проти 17 осіб 2021 року.

— З початком опалювального сезону виникають пожежі в оселях громадян, які спричинені саме порушенням правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівачів, — розповів Сергій Геращенко.

Від початку 2022 року на території Кременчука зареєстровано 96 пожеж у побуті. З них 7 пожеж були спричинені коротким замкненням електромережі, серед яких:

1 пожежу спровокував саме електрообігрівач — 11 грудня загинула 82-річна жінка;

1 пожежа від електроковдри — у листопаді.

Також протягом цього року на території Кременчуцького району зареєстровано 144 пожежі у побуті. З них 3 пожежі були спричинені коротким замкненням електромережі, серед них:

1 спровокована електрообігрівачем — у листопаді;

1 пожежа від електроковдри.

— Закликаємо громадян свідомо ставитись до власної безпеки та не порушувати правила пожежної безпеки при обігріву чи освітленні житла, — наголосив Сергій Геращенко.

Про правила безпечного користування свічок для освітлення та газових туристичних пальників і пічок для опалення розповіла Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Свічки

Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.

Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.

Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Не залишайте запалені свічки без нагляду.

Газові туристичні пальники

Купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.

Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Газовий туристичний пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх якомога далі від дії високих температур.

Пічне опалення

Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.

Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.

На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.

Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.

Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.

— Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Забороніть дітям користуватися електроприладами та відкритим вогнем! — закликала Ірина Вітко.

Про отруєння чадним газом і допомогу яку потрібно при цьому надавати, розповів Ільнур Бухаров, лікар екстреної медичної допомоги.

За його словами, особливістю чадного газу є те, що він не має ні кольору, ні запаху. Перші симптоми отруєння проявляються не відразу. Людина діє без якихось проявів, а потім просто втрачає свідомість.

— Головне, що потрібно зробити для надання допомоги, — вивести або винести людину з на свіже повітря та викликати «швидку», — сказав Ільнур Бухаров.

Що робити з опіками

Якщо у людини сталися опіки, то їх потрібно швидко охолодити. Для цього потрібно використовувати не лід, а чисту холодну проточну воду, протягом приблизно 20 хв. або ж до приїзду «швидкої».

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