Кількість пожеж на Кременчуччині зменшилася, але зросла кількість загиблих у вогні та диму

У порівнянні з 2021 роком, кількість пожеж на території Кременчуцького району зменшилась на 30,25%, і складає 475 пожеж проти 681 пожежі за аналогічний минулорічний період.
Про це повідомив під час ранкового брифінгу Сергій Геращенко, начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Водночас кількість загиблих осіб на пожежах збільшилася на 23%.
Так, станом на 14 грудня, продовж 2022 року на території Кременчуцького району загинула 21 особа проти 17 осіб 2021 року.
Від початку 2022 року на території Кременчука зареєстровано 96 пожеж у побуті. З них 7 пожеж були спричинені коротким замкненням електромережі, серед яких:
Також протягом цього року на території Кременчуцького району зареєстровано 144 пожежі у побуті. З них 3 пожежі були спричинені коротким замкненням електромережі, серед них:
Про правила безпечного користування свічок для освітлення та газових туристичних пальників і пічок для опалення розповіла Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Свічки
Газові туристичні пальники
Пічне опалення
Про отруєння чадним газом і допомогу яку потрібно при цьому надавати, розповів Ільнур Бухаров, лікар екстреної медичної допомоги.
За його словами, особливістю чадного газу є те, що він не має ні кольору, ні запаху. Перші симптоми отруєння проявляються не відразу. Людина діє без якихось проявів, а потім просто втрачає свідомість.
Що робити з опіками
Якщо у людини сталися опіки, то їх потрібно швидко охолодити. Для цього потрібно використовувати не лід, а чисту холодну проточну воду, протягом приблизно 20 хв. або ж до приїзду «швидкої».
Раніше ми писали, що ДСНС запустила новий чат-бот «Інтерактивний інспектор».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер