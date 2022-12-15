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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Кількість пожеж на Кременчуччині зменшилася, але зросла кількість загиблих у вогні та диму

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 245

 

Небезпеку становлять навіть електроковдри

У порівнянні з 2021 роком, кількість пожеж на території Кременчуцького району зменшилась на 30,25%, і складає 475 пожеж проти 681 пожежі за аналогічний минулорічний період.

Про це повідомив під час ранкового брифінгу Сергій Геращенко, начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Водночас кількість загиблих осіб на пожежах збільшилася на 23%.

Так, станом на 14 грудня, продовж 2022 року на території Кременчуцького району загинула 21 особа проти 17 осіб 2021 року.

— З початком опалювального сезону виникають пожежі в оселях громадян, які спричинені саме порушенням правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівачів, — розповів Сергій Геращенко.

Від початку 2022 року на території Кременчука зареєстровано 96 пожеж у побуті. З них 7 пожеж були спричинені коротким замкненням електромережі, серед яких:

Також протягом цього року на території Кременчуцького району зареєстровано 144 пожежі у побуті. З них 3 пожежі були спричинені коротким замкненням електромережі, серед них:

  • 1 спровокована електрообігрівачем — у листопаді;
  • 1 пожежа від електроковдри.
— Закликаємо громадян свідомо ставитись до власної безпеки та не порушувати правила пожежної безпеки при обігріву чи освітленні житла, — наголосив Сергій Геращенко.

Про правила безпечного користування свічок для освітлення та газових туристичних пальників і пічок для опалення розповіла Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Свічки

  • Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.
  • Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.
  • Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.
  • Не залишайте запалені свічки без нагляду.

Газові туристичні пальники

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
  • Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Газовий туристичний пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх якомога далі від дії високих температур.

Пічне опалення

  • Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.
  • Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.
  • На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
  • Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.
  • Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.
— Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Забороніть дітям користуватися електроприладами та відкритим вогнем! — закликала Ірина Вітко.

Про отруєння чадним газом і допомогу яку потрібно при цьому надавати, розповів Ільнур Бухаров, лікар екстреної медичної допомоги.

За його словами, особливістю чадного газу є те, що він не має ні кольору, ні запаху. Перші симптоми отруєння проявляються не відразу. Людина діє без якихось проявів, а потім просто втрачає свідомість.

— Головне, що потрібно зробити для надання допомоги, — вивести або винести людину з на свіже повітря та викликати «швидку», — сказав Ільнур Бухаров.

Що робити з опіками

Якщо у людини сталися опіки, то їх потрібно швидко охолодити. Для цього потрібно використовувати не лід, а чисту холодну проточну воду, протягом приблизно 20 хв. або ж до приїзду «швидкої».

Раніше ми писали, що ДСНС запустила новий чат-бот «Інтерактивний інспектор».

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: статистика ДСНС правила безпеки свічки газовий туристичний пальник пічне опалення Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС
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