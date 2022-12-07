ДСНС запустила новий чат-бот «Інтерактивний інспектор»

Вчора, 22:00 Переглядів: 144

Він стане у нагоді підприємцям в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила у Telelegram новий чат-бот «Інтерактивний інспектор».

У цьому чат-боті від ДСНС ви можете знайти інформацію про типи вогнегасників та визначити необхідну для вас кількість, дізнатися про категорії приміщень за пожежною небезпекою та оцінити ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

— Головна мета створення «Інтерактивний інспектор» — спрощення процедури для отримання інформації, — заявили у ДСНС.

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