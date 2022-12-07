ДСНС запустила новий чат-бот «Інтерактивний інспектор»

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила у Telelegram новий чат-бот «Інтерактивний інспектор».
У цьому чат-боті від ДСНС ви можете знайти інформацію про типи вогнегасників та визначити необхідну для вас кількість, дізнатися про категорії приміщень за пожежною небезпекою та оцінити ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер