Поліція розшукує безвісти зниклого полтавця Олександра Демченка

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 172

На Полтавщині поліція розшукує безвісти зниклого полтавця Олександра Демченка. За інформацією Полтавського райуправління поліції, 51-річний чоловік зник 27 листопада.

Прикмети Олександра Демченка: зріст – 180 см, волосся русяве, худорлявої статури, очі сіро-голубі, ніс з горбинкою та невеликим зміщенням. Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді вовка та на зап’ясті – у вигляді леза бритви та група крові.

На момент зникнення розшукуваний був одягнений у куртку синього кольору. Дані щодо інших речей відсутні.

Якщо у вас є інформація про зниклого чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо її повідомити до Полтавського райуправління поліції або за номерами: 0955102348, 0959314634, 0993394571 або 102.