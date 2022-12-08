Вчора у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 97

7 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 41 до 70 років;

3 чоловіки віком 42 до 85 років.

6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 21 пацієнт.

Одужали 3 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 122;

одужало - 26 305;

померло - 731.

Раніше ми писали, що у лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19.