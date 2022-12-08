Вчора у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19

21 лікарняне ліжко в інфекційних шпиталях зайняте хворими кременчужанами
7 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 21 пацієнт.
Одужали 3 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що у лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер