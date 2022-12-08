Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу Марію Топор з Козельщини

Вона може перебувати у Кременчуці або у селі Байрак Великобагачанської громади Миргородського району
Відділ №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини розшукує безвісно зниклу Марію Данилівну Топор, 1939 року народження, жительку с. Козельщина Кременчуцького району.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини з посиланням на управління карного розшуку ГУНП.
Жінка 11 листопада пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.
Прикмети розшукуваної: зріст 160 – 165 см, повної статури, волосся коричневе коротке.
На момент зникнення була одягнена у коричневий плащ, чорні чоботи, коричневу шапку. При собі мала сумку синього кольору.
За оперативною інформацією безвісно зникла може перебувати у Кременчуці або у селі Байрак Великобагачанської громади Миргородського району.
Якщо у вас є інформації про цю жінку або вам відоме її місцезнаходження, повідомте її до відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за телефонами:
Раніше ми писали, що на Полтавщині двоє рибалок потрапили під кригу – одного чоловіка ще шукають.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер