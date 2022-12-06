На Полтавщині двоє рибалок потрапили під кригу – одного чоловіка ще шукають

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6 грудня поблизу села Михнівка Решетилівської громади під час риболовлі на річці Говтві потрапили під кригу двоє рибалок — 46-річний місцевий мешканець та 52-річний житель Чернігівської області. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Наразі місцевого чоловіка рятувальникам вдалося дістати з водойми. Його з переохолодженням госпіталізували до місцевої лікарні. Пошуки іншого чоловіка ще тривають.

За даним фактом поліція, під процесуальним керівництвом прокуратури, проводить розслідування.

Поліція Полтавщини закликає суворо дотримуватися заходів безпеки з урахуванням ризиків зимового періоду. Уникайте переохолодження. Не виходьте біля річок та ставків на лід, оскільки він занадто крихкий. Не ризикуйте життям самі та проведіть роз’яснювальну роботу з дітьми щодо заходів безпеки під час проведення дозвілля.