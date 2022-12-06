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«Карта повітряних тривог», «свічки» і «Маріуполь»: що найчастіше гуглили українці у 2022 року

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 98

 

Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік

Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів. Що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року. 

Найпопулярніші запити

Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «Карта повітряних тривог».

Другий за популярністю запит – «Новини України», а на третьому місці – «єДопомога».

Також до першої десятки увійшли такі запити, як «Карта Украины», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії «Персона» за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

У 2022 році українці шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд-ліз і надзвичайний стан. Крім того, багатьох цікавило, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії «Найпопулярніші запити» запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити*:

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Персона:

  • Олексій Арестович
  • Володимир Путін
  • Віктор Медведчук
  • Привид Києва
  • Валерій Залужний
  • Оксана Марченко
  • Юрій Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Віталій Кім
  • Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

  • Володимир Жириновський
  • Руслана Писанка
  • Юрій Шатунов
  • Королева Єлизавета II
  • Леонід Кравчук
  • Михайло Горбачов
  • Борис Мойсеєв
  • Кирило Стремоусов
  • Леонід Куравльов
  • Денис Кірєєв

Українська географія в Пошуку:

  • Гостомель
  • Буча
  • Маріуполь
  • Чорнобаївка
  • Кременчук
  • Балаклія
  • Херсон
  • Острів Зміїний
  • Миколаїв
  • Славутич

Покупка:

  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка «русский корабль»
  • Свічки
  • Повербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Питання: «Що таке?»:

  • Swift
  • Ленд ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

Фільм:

  • Людина-павук: Додому шляху нема
  • Не дивіться вгору
  • Смерть на Нілі
  • Пурпурові серця
  • Тор: Любов і грім
  • Співай 2
  • Скажене весілля 3
  • Три богатирі і кінь на троні
  • Дім Ґуччі
  • Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Серіал:

  • Дім Дракона
  • Ейфорія
  • Почуй мене
  • Мажор 4 сезон
  • Гострі картузи 6 сезон
  • Вигадана Анна
  • І просто так …
  • Гра в кальмара
  • Пісочна людина
  • Дивні дива 4 сезон

* Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Google
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