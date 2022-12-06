«Карта повітряних тривог», «свічки» і «Маріуполь»: що найчастіше гуглили українці у 2022 року

Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік
Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів. Що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року.
Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «Карта повітряних тривог».
Другий за популярністю запит – «Новини України», а на третьому місці – «єДопомога».
Також до першої десятки увійшли такі запити, як «Карта Украины», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».
Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії «Персона» за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.
У 2022 році українці шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд-ліз і надзвичайний стан. Крім того, багатьох цікавило, що таке паляниця, байрактар та блекаут.
Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії «Найпопулярніші запити» запити наведені мовою оригіналу):
* Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер