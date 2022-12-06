«Карта повітряних тривог», «свічки» і «Маріуполь»: що найчастіше гуглили українці у 2022 року

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 98

Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік

Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів. Що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року.

Найпопулярніші запити

Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «Карта повітряних тривог».

Другий за популярністю запит – «Новини України», а на третьому місці – «єДопомога».

Також до першої десятки увійшли такі запити, як «Карта Украины», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії «Персона» за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

У 2022 році українці шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд-ліз і надзвичайний стан. Крім того, багатьох цікавило, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії «Найпопулярніші запити» запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити*:

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Персона:

Олексій Арестович

Володимир Путін

Віктор Медведчук

Привид Києва

Валерій Залужний

Оксана Марченко

Юрій Подоляка

Борис Джонсон

Віталій Кім

Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

Володимир Жириновський

Руслана Писанка

Юрій Шатунов

Королева Єлизавета II

Леонід Кравчук

Михайло Горбачов

Борис Мойсеєв

Кирило Стремоусов

Леонід Куравльов

Денис Кірєєв

Українська географія в Пошуку:

Гостомель

Буча

Маріуполь

Чорнобаївка

Кременчук

Балаклія

Херсон

Острів Зміїний

Миколаїв

Славутич

Покупка:

Генератор

Сіль

Бронежилет

Марка «русский корабль»

Свічки

Повербанк

Інвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калій йодид

Starlink

Питання: «Що таке?»:

Swift

Ленд ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

Фільм:

Людина-павук: Додому шляху нема

Не дивіться вгору

Смерть на Нілі

Пурпурові серця

Тор: Любов і грім

Співай 2

Скажене весілля 3

Три богатирі і кінь на троні

Дім Ґуччі

Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Серіал:

Дім Дракона

Ейфорія

Почуй мене

Мажор 4 сезон

Гострі картузи 6 сезон

Вигадана Анна

І просто так …

Гра в кальмара

Пісочна людина

Дивні дива 4 сезон

* Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік.