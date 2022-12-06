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Кременчук, Воїни світла

Загинув військовий працівник компанії Ferrexpo з Кременчуччини Олександр Щербаков

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 153

 

Поховають військового завтра 7 грудня

Під час оборони України й виконання бойового завдання в районі міста Бахмут, Донецької області, загинув співробітник цеху з ремонту гірничого обладнання Єристівського ГЗК Олександр Щербаков.

Олександр народився 13 березня 1994 року у селищі Онуфріївка, Кіровоградської області. У 2014 році здобув професійно-технічну освіту у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі міста Горішні Плавні. Проходив трудову практику на підприємствах компанії Ferrexpo.

Після випуску із навчального закладу у жовтні 2014 року був прийнятий на посаду слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів гірничого цеху Полтавського ГЗК. У квітні 2021 року був переведений на аналогічну посаду в цех з ремонту гірничого обладнання Єристівського ГЗК.

Був мобілізований на військову службу для протидії російській агресії 7 вересня 2022 року, як стрілець. 1 грудня 2022 року під час ворожого мінометного обстрілу позицій Збройних сил України у героїчному Бахмуті, Донецька область, загинув від поранень несумісних із життям.

Керівництво компанії Ferrexpo та весь багатотисячний колектив наших підприємств висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого, його колегам.

Прощання з Олександром відбудеться завтра, 7 грудня 2022 року, в Онуфріївці, Кіровоградської області, рідному селищі героя, о 10.00 біля селищної адміністрації. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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