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Надзвичайні новини, Полтавщина

Завдав шкоди державі на 2 млн грн: на Полтавщині судитимуть високопосадовця Держгеокадастру

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

 

Він передав у власність землі лісового фонду, які розорили

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього високопосадовця Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, який наразі обіймає посаду в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. За інформацією Полтавської обласної прокуратри, йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2021 році посадовець видав накази про затвердження документації із землеустрою та надання у власність фізичних осіб земельних ділянок лісового фонду, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства. Розташовані землі на території Полтавського району, їхня загальна площа – понад 15,5 га.

У подальшому вказані земельні ділянки розорили, а лісові насадження знищили, унаслідок чого державі спричинили шкоду на загальну суму понад 2 млн грн.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: суд ліс
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