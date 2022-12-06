Для відновлення обсягу електрики до рівня 5 грудня потрібно ще кілька діб

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 583

Аби повернутися до відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Так, учора під час ракетної атаки найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів (ГАВ).

«Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись.

Нагадаємо, на Полтавщині на 6 грудня запроваджений ГАВ. Потужності довели на рівні 317 МВт.

Водночас в області планують повернутися до графіка погодинних відключень, коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде.

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