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Кременчук, Благодійність

До Дня волонтера у Кременчуці Сергій Радченко роздав гуманітарну допомогу

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 222

  

Черга за пакунками розтягнулася аж до відділку поліції

До Міжнародного Дня волонтера керівник благодійного фонду «Ми поряд» та відомий боксер Сергій Радченко роздав гуманітарну допомогу. Разом зі своєю командою у свято хлопці та дівчата вирішили попрацювати та підтримати людей.

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Допомогу отримала понад сотня кременчужан та внутрішньо переміщених осіб. Напередодні Дня Святого Миколая люди мали змогу отримати іграшки, продукти харчування, гігієну, одяг та взуття, як від партнерів з Польщі та Німеччини так і небайдужих містян, які приносили пакунки з речами.

Кременчужанка Юлія до пункту принесла 5 пакунків з жіночими та дитячим одягом. Вирішила поділитися з іншими частинкою свого гардероба.

Загалом за день близько 200 переселенців отримали памперси, дитячого харчування та гігієни. Роздали 140 продуктових наборів, які були змішаними, частина від Фундація Дому Рональда МакДональда, а ще частину зібрали самостійно за підтримки друзів поляків, німців та «Українських ковбас».

- Дорослі, які приходили з дітками отримували шоколадні подарунки від Святого Миколая та мали змогу обрати собі іграшку. Також виставили взяття, як для дорослих так і дітей.

 

Дітки отримали солодкі подарунки

- Сергію, ти поєднуєш допомогу як військовим так і цивільним. Більшість волонтерів обрали якийсь один напрямок. Чи не важко поєнувати?

- Важко. Спілкувався з хлопцями, то вони говорили, що обирають щось одне, якщо це військові, то беруть одну-три бригади, або беруть лише одяг. Й вони дивуються, як ми поєднуємо. 

- У такий святкових для себе день ви вирішили все-таки роздавати людям допомогу.

- Ми вирішили у День волонтера не лише відсвяткувати, а й попрацювати. Дякую дівчатам та хлопцям, вони завжди відгукуються та допомагають. У суботу ввечері вони спакували набори, підготувалися до видачі. Сьогодні хтось з них залишив основну роботу, щоб зараз допомогти іншим, - зауважив Сергій Радченко.

Цього разу на видачі було багато діток. Кожен знайшов собі нового друга чи взяв книжку.

 

Братик допомагає сестричці складати кубики. Вони встигли не лише обрати собі іграшки, а й пограти.

Сергій зізнався, що займався благодійністю з малечку, адже так навчив його батько. «Якщо в тебе є дві цукерки – однією поділися з другом». Сергій Радченко намагається своє життя допомагати іншим: дитячо-спортивний майданчик, спортивна екіпіровка, солодощі до Дня Святого Миколая. З початком повномасштабного вторгнення росії Сергій разом зі своїми друзями одразу вирішили допомагати вимушеним переселенцям та почали збори для наших воїнів. Кременчуцький боксер попри напружений графік зі збору допомоги продовжує тренування, тому не відкидає можливості найближчим часом провести бій з ММА або боксу, щоб привернути увагу європейців та зібрати допомогу для українців.

Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко
Теги: допомога Сергій Радченко
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