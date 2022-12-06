Через суд Карлівській тергромаді повернуть стадіон і господарські споруди вартістю 1,5 млн грн

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Решетилівська окружна прокуратура пред’явила позовну заяву про повернення до комунальної власності Карлівської територіальної громади стадіону та громадського будинку з господарськими будівлями і спорудами загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У 2020 році спірне нерухоме майно на підставі рішення Карлівської районної ради безоплатно передали зі спільної власності територіальних громад району у приватну власність благодійної організації.

Законодавством (Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» тощо) не встановлено підстав, порядку та механізму безоплатного відчуження майна зі спільної власності територіальних громад у приватну. Таким чином територіальну громаду безпідставно позбавили права власності на нерухоме майно.

Указаний стадіон використовується футбольною командою «Карлівка», у різні часи на ньому відбувалися матчі ветеранів полтавської «Ворскли», місцеві спортивні змагання та свята. З початком збройної агресії рф проти України стадіон був домашньою ареною футбольного клубу «Сталь» (м. Алчевськ Луганської області).

Позов пред’явили до Полтавської районної ради (як правонаступника Карлівської районної ради) та благодійної організації. Наразі він перебуває на розгляді в Господарському суді Полтавської області.