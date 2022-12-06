журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Надзвичайні новини, Полтавщина

Через суд Карлівській тергромаді повернуть стадіон і господарські споруди вартістю 1,5 млн грн

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 101

 

Рішенням Карлівської районної ради майно безоплатно передали у приватну власність благодійної організації

Решетилівська окружна прокуратура пред’явила позовну заяву про повернення до комунальної власності Карлівської територіальної громади стадіону та громадського будинку з господарськими будівлями і спорудами загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У 2020 році спірне нерухоме майно на підставі рішення Карлівської районної ради безоплатно передали зі спільної власності територіальних громад району у приватну власність благодійної організації.

Законодавством (Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» тощо) не встановлено підстав, порядку та механізму безоплатного відчуження майна зі спільної власності територіальних громад у приватну. Таким чином територіальну громаду безпідставно позбавили права власності на нерухоме майно.

Указаний стадіон використовується футбольною командою «Карлівка», у різні часи на ньому відбувалися матчі ветеранів полтавської «Ворскли», місцеві спортивні змагання та свята. З початком збройної агресії рф проти України стадіон був домашньою ареною футбольного клубу «Сталь» (м. Алчевськ Луганської області).

Позов пред’явили до Полтавської районної ради (як правонаступника Карлівської районної ради) та благодійної організації. Наразі він перебуває на розгляді в Господарському суді Полтавської області.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: стадіон суд Карлівка приватизація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх