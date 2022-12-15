У Кременчуці грабіжник відібрав у кременчужанки мобільний телефон

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11 грудня у Кременчуці до відділення поліції №1 за допомогою звернулася 30-річна місцева жінка, яку пограбували. Про це сповістили Кременчуцьке райуправління поліції та СУ ГУНП.

Заявниця повідомила, що близько 13.30 біля однієї із банківських установ Кременчука невідомий чоловік відібрав у неї мобільний телефон Apple IPhone-13 та втік.

Отримавши інформацію про злочин, на місце події прибули слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції та оперативники. Правоохоронці по гарячому сліду встановили, що грабіж скоїв 29-річний раніше судимий кременчужанин. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчий підрозділ відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення грабіжнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. У разі визнання судом вини затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.