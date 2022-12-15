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Кременчук

У Кременчуці розформоване ДФТГ 12 влаштувало піший рейд полями та болотами

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 632

 

17 кілометрів звивистими шляхами, бездоріжжям, болотистою місцевістю, під дощем, загрузаючи в розмоклій землі по щиколотки

У неділю, 11 грудня, під Кременчуком, ГО «НТЦ» 12 (розформоване ДФТГ 12) провело піший рейд полями-болотами. Основна задача рейду — дати цивільному населенню базові навички з орієнтування, роботи з мапами та відпрацювати отримані раніше знання на практиці. Про це повідомив інструктор навчально-тренувального центру 12 Ярослав Панаско.

Захід був присвячений орієнтуванню на місцевості, тому супутниками учасників були паперові топографічні карти. Загалом похід склав 17 кілометрів по звивистих шляхах, бездоріжжю, болотистій місцевості, під дощем, загрузаючи в розмоклій землі по щиколотки. Всі діяли у складі взводу та рухалися колоною, тримаючи сектори.

Всі учасники залишилися з гарними враженнями та новими знаннями.

— Завдяки нашим інструкторам ми змогли не просто почати проходити тему «орієнтування», а й спробувати це одразу на собі, в реальному житті. Йшли по мапам, які мокли, орієнтирам і це все під час різних не дуже гарних погодніх умов, — учасник походу Сергій.
— Було дуже цікаво та пізнавально. Попри все залишились дуже задоволені та хочемо повторити такий перехід ще раз. Величезна подяка Ярославу за такі круті враження і досвід, — кременчужанка Тетяна.
— Перед початком рейду я не усвідомлювала до кінця, наскільки це непросто. Місцевість — пересічена, грунти, що просто «квакають» під ногами — це додало ще один непростий момент. Але відчуття, що позаду йде твоя «двійка», що товариші готові тебе в буквальному сенсі «ловити» або «витягати» вплав, якщо ти раптом впадеш у річку, — це відчуття варто всіх випробувань. Саме в таких рейдах, я гадаю, і відбувається злагодження, — учасниця пішого рейду Тетяна.
— Я сьогодні в черговий раз довела собі, що все можливо. Дуже вдячна хлопцям за організацію цього заходу. Видно, що різні колективи, залишається багато питань, але ми йдемо вірним шляхом, навчаємось, тренуємось і отримуємо задоволення. Я в захваті! Звичайно стомлена, але день пройшов з користю, — активна містянка Зоя.
— Я сьогодні кайфонула) емоцій багато. Найбільше запам'ятався перехід по трубі — це було круто. Втомлені, але не зломлені, — учасниця переходу Марія.
— Коли в групі почали викладати фото та відео, я тихенько витирав свою слинку білої заздрості... Та ненавидів свою проблему зі спиною, рецидив якої не дав мені змоги бути сьогодні серед вас... Радий за групу, — охочий взяти участь в переході Дванашка-Круть — Сергій.
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Автор: Дарія Згура Джерело фото: Тетяна Красельникова
Теги: ДФТГ рейд
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