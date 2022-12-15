На Полтавщині поліцейські розшукують безвісти зниклого Романа Дащука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 382

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклого Романа Івановича Дащука, 1987 року народження. 35-річний чоловік виходив на зв’язок 3 жовтня цього року. На даний час його місце перебування невідоме.

Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, худорлявої статури. У нього темне волосся та карі очі. Із особливих прикмет чоловік має кольорові татуювання на обох руках, від плеча до кисті, та відсутній передній верхній зуб. На момент зникнення був одягнений у сині джинси, сірі кросівки, темний светр та темно-синю легку куртку.

Якщо вам відома інформація про цю людину, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте її до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-485-50-02, 066-593-18-43 або за номером 102.