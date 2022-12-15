Поліція Полтави розшукує Ольгу Шпиляревич, яка пішла до знайомої та зникла

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 205

Поліція Полтави розшукує безвісти зниклу Ольгу Шпиляревич.

За інформацією Полтавського райуправління поліції, про зникнення 35-річної полтавки копам повідомили її рідні. 11 грудня Ольга вирушила до знайомої. До сьогодні місце її перебування залишається невідомим.

Прикмети зниклої: зріст – 160 см, волосся світле фарбоване до плечей, худорлявої статури. На момент зникнення була одягнена у чорну шкіряну куртку з хутряним капюшоном рудого кольору (як на фото). Із собою мала маленьку жіночу сумку світлого кольору (як на фото).

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук Ольги Шпиляревич, повідомте її до Полтавського райуправління поліції або за номерами: (0532) 51-74-14, 0664956099, 0669838498 або 102.