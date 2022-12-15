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Кременчук, Спорт, Кременчук

Хокеїст «Кременчука» допоміг збірній Україні в матчі-трилері перемогти Естонію за 32 секунди до сирени

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 123

 

Також основна збірна України поступилася французам у товариському матчі 

Вчора, 14 грудня, молодіжна збірна України з хокею висіла на волосині від поразки, але у фінішному створі поєдинку Олександр Бобкін узяв своєчасний тайм-аут, після якого «синьо-жовті» не лише врятувалися у чисельній більшості, а й нокаутували Естонію на останній хвилині скаженого матчу – 3:2!

Збірна України (U20) – Збірна Естонії (U20) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15. 1:1 – Бурков, 23:23. 1:2 – Туровскій (Йогі, – більш.), 30:24. 2:2 – Дахновський (Сібілевич, – більш.), 56:27. 3:2 – Грабовецький (Царьковський, Садовіков, – більш.), 59:28.

Україна: Сердюк; Атаманчук – Дахновський, Трошкін – Волков, Шамардін – Сушков, Портной ­– Кісельов; Коржилецький – Белік – Трахт, Грабовецький – Царьковський – Панасенко, Ковальчук – Дубський – Сидоренко, Красножон – Садовіков – Сібілевич. Тренер – Олександр Бобкін.

Естонія: Аганезовс (59:40); Велья – Кудевіта, Реінсалу – Коокмаа, Проскурін – Таммеорг, Голостов – Меттік; Йогі – М.Починок – Е.Починок, Концеус – Бурков– Ловков, Степанов – Клейн – Неволайнен, Тімофєєв – Сілдре – Туровський. Тренер – Олександр Барков.

Кидки: 35 (17+10+8) – 22 (6+12+4).

Штраф: 14 – 16.

14 грудня. Битом. Палац «Битом Арена». 90 глядачів.

Збірна Естонії, яка знаходилася до третього туру на останньому місці, створила серйозний опір для команди України, яка мріє про вихід до групи A першого дивізіону. «Синьо-жовті» першими відкрили рахунок після добивання Михайла Ковальчука, однак у другому періоді естонці схилили чашу терезів на свою користь: спочатку українців покарав за втрату шайби у своїй зоні 16-річний Максим Бурков, а невдовзі прибалти реалізували більшість і Максим Туровський із розстрільної позиції вдруге засмутив Савву Сердюка. 1:2. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Слизький рахунок на користь естонців тримався дуже довго, команди по черзі вилучалися, але не могли реалізувати своїх шансів. Зустріч котилася до сенсаційної перемоги Естонії, коли прибалти за чотири хвилини до кінця зустрічі вкотре порушили чисельний склад і Олександр Бобкін взяв тайм-аут… Колективна нарада виявилася дуже своєчасною, після чого українці не тільки врятувалися від поразки (відмінний кидок у більшості нарешті вдався найкращому гравцю у складі нашої збірної Олексію Дахновському), але й заштовхали переможну, третю шайбу, за 32 секунди до фінальної сирени зусиллями Артема Грабовецького. Браво, за характер та жагу до перемоги!

Відтак українці з трьома перемогами у трьох матчах продовжили одноосібно очолювати таблицю чемпіонату світу у Битомі, маючи 100-відсотковий показник набраних очок!

Наступний матч на чемпіонаті світу збірна України (U-20) зіграє 16 грудня проти молодіжної команди Південної Кореї, яка після трьох турів має у своєму активі одну перемогу і дві поразки.

Також цього дня національна збірна України в рівній боротьбі програла товариський матч у Марселі представникам топдивізіону чемпіонату світу французам.

Франція – Україна – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Бруш (Колу, Мелен), 23:04. 1:1 – Німенко (Пангелов-Юлдашев), 26:44. 2:1 – Ґюреф (Боск, Матіма), 46:04

Франція: Папійон; Єсипов – Онно, Майя – Війє – Сімонсен; Боск – Шмітт, Матіма – Ґюреф – Бруш; Мелен – Колу, Суер – Коломбан – Жубер; Пріссент, Ф. Даер – Лоізо – Сарлів. Тренер – Філіп Бозон; асистент – Алексіс Бійяр

Україна: Захарченко; Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Лялька – Мазур – Крівошапкін; Ратушний – Григор’єв, Коренчук – Німенко – Пересунько; Гребеник – Андрейків, Бородай – Ружніков – Панченко; Ворона – Варава – Целогородцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Кидки: 13 (8 + 1 + 4) – 16 (5 + 5 + 6)
Штраф: 10 (2 + 4 + 4) – 6 (2 + 4 + 0)

14 грудня. Марсель. Palais Omnisports Marseille Grand-Est

Впродовж усього цього поєдинку відчувалося, що обидві команди діють трохи обережно, вочевидь приберігаючи всі козирі до завтрашнього матчу в рамках Турніру трьох націй. При цьому треба відзначити, що в порівнянні з Вадимом Шахрайчуком його французький колега Філіп Бозон має більший простір для кадрового маневру.

Так чи інакше, наша команда нічим не поступалася в цьому поєдинку представникам топдивізіону світового хокею і в кінцівці навіть мала шанси врятуватися і перевести зустріч в овертайм. Та не судилося. Сподіваємося, вийде завтра.

Поєдинок Турніру трьох націй 15 грудня команди на льоду марсельської арени «Palais Omnisports Marseille Grand-Est» розпочнуть о 21.00 за київським часом.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України ХК Кременчук
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