«У нас або немає дороги, або у прямій видимості ворога». Кременчужани збирають на авто військовим

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 305

— Нам потрібен позашляховик 4х4, щоб і проходимість була нормальна і швидкість. Бо у нас або немає дороги або є, але в прямій видимості ворога, — з таким проханням до волонтерки з Кременчука Ольги Назарової звернулися захисники.

Волонтерам у короткі терміни вдалося знайти авто за кордоном у Польщі, проте на нього не вистачає лише 1 000 доларів.

— Викупити треба якнайшвидше — по-перше, хлопці в найгарячішій точці фронту без машини, а по-друге, машину може купити хтось інший, бо повнопривідні авто дуже швидко забирають, на ринку лишаються або дуже дорогі, або металобрухт, — написала волонтерка Ольга Назарова.

Реквізити для допомоги:

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.

Для валюти:

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha

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