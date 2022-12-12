«У нас або немає дороги, або у прямій видимості ворога». Кременчужани збирають на авто військовим

Волонтерам у короткі терміни вдалося знайти авто за кордоном у Польщі, проте на нього не вистачає лише 1 000 доларів.
Реквізити для допомоги:
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha
Номер картки Банки 5375 4112 0127 8251
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер