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Кременчук, Культура, Афіша

Новорічні ранки у Палаці культури проходитимуть у формі квест-подорожі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 300

 

Вже можна бронювати дату та час

У підтримку магії новоріччя та Різдва, крокуючи до перемоги, команда Кременчуцького міського палацу культури мобілізувалась на культурний фронт і розробила нову модель проведення новорічних ранків, в якій прораховані заходи безпеки в умовах війни і на випадок загроз повітряних атак. Про це йдеться на сторінці палацу культури у фейсбуці.

Нововведення наступні:

  • у палаці культури облаштоване укриття на 100 осіб;
  • відмовилися від традиційної форми ранків із двох частин – казка-вистава у великій глядацькій залі з програмою біля ялинки у мармуровій залі;
  • пропонують новорічний ранок у формі квест-подорожі у супроводі казкових персонажів.

Подорож до Різдва та новоріччя буде насичена неочікуваними зустрічами, певними перепонами, емоціями перемоги від руйнування перешкод, емоціями радощі та свята від досягнення цілі.

Навіть коли лунають гармати, діти як ніколи очікують наближення Різдва та Нового року. Для них це найяскравіші свята з казкою, магією здійсненням бажань, мріями, і, звісно, подарунками. Ворог не має вкрасти свято казки, мрії та надії. Діти емоційно найвразливіша категорія нашого майбутнього. Лишати їх сприйняття позитивних, мотивуючих емоцій добра ми не маємо права. Запорошуємо підтримати наше майбутнє! – йдеться в анонсі.

Новорічні ранки відбудуться з 23 по 30 грудня 2022 року та з 2 по 6 січня 2023 року (окрім 31.12.22 р. та 1.01.2023 р.) у Кременчуцькому міському палаці культури. Загальна тривалість заходу – 1,5 години.
Новорічні ранки для дітей віком від 5 до 12 років включно. Відкрито бронювання дат та часу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: палац культури ранок Новий рік Різдво діти
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