Новорічні ранки у Палаці культури проходитимуть у формі квест-подорожі

У підтримку магії новоріччя та Різдва, крокуючи до перемоги, команда Кременчуцького міського палацу культури мобілізувалась на культурний фронт і розробила нову модель проведення новорічних ранків, в якій прораховані заходи безпеки в умовах війни і на випадок загроз повітряних атак. Про це йдеться на сторінці палацу культури у фейсбуці.
Нововведення наступні:
Подорож до Різдва та новоріччя буде насичена неочікуваними зустрічами, певними перепонами, емоціями перемоги від руйнування перешкод, емоціями радощі та свята від досягнення цілі.
Новорічні ранки відбудуться з 23 по 30 грудня 2022 року та з 2 по 6 січня 2023 року (окрім 31.12.22 р. та 1.01.2023 р.) у Кременчуцькому міському палаці культури. Загальна тривалість заходу – 1,5 години.
Новорічні ранки для дітей віком від 5 до 12 років включно. Відкрито бронювання дат та часу.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер