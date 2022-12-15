На Полтавщині за добу рятувальникам та поліції довелося відбуксирувати 42 автівки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 267

На Полтавщині рятувальники та поліція допомагають громадянам на дорогах під час негоди.

13 грудня, в Кременчуцькому районі, близько 20.00, на автошляху Полтава-Олександрія, поблизу села Підгорівка поліцейські разом з ДСНС допомогли водіям вантажівок, які унаслідок ДТП виїхали за межі проїжджої частини та застрягли в заметах. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, надзвичайники 18 разів були залучені до ліквідації наслідків негоди:

на розпил та прибирання дерев з проїжджих частин доріг — 2 рази;

на буксирування — 16 разів.

Також, надзвичайники відбуксирували 40 вантажник автомобілів, один легковий та один автобус.

Під час тимчасового обмеження проїзду поліцейські добре відрегулювали рух на даній ділянці дороги. Подібне регулювання поліцейські здійснювали протягом ночі та на 120 кілометрі автошляху М-22, на підйомі поблизу села Білецьківка, Кременчуцького району. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

— Перш ніж вирушати в дорогу водієві потрібно переконатися, що в автомобілі є обов’язковий аварійний набір: аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки та жилет зі світловідбивачами. Також доцільно взяти ремені (мотузки, троси) для буксирування, теплі речі, запас їжі, гарячі напої, заряджені мобільні телефони, ланцюги для коліс та максимально заповнити баки пальним, — закликає поліція Полтавщини.