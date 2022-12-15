На Полтавщині за добу рятувальникам та поліції довелося відбуксирувати 42 автівки

На Полтавщині рятувальники та поліція допомагають громадянам на дорогах під час негоди.
13 грудня, в Кременчуцькому районі, близько 20.00, на автошляху Полтава-Олександрія, поблизу села Підгорівка поліцейські разом з ДСНС допомогли водіям вантажівок, які унаслідок ДТП виїхали за межі проїжджої частини та застрягли в заметах. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, надзвичайники 18 разів були залучені до ліквідації наслідків негоди:
Також, надзвичайники відбуксирували 40 вантажник автомобілів, один легковий та один автобус.
Під час тимчасового обмеження проїзду поліцейські добре відрегулювали рух на даній ділянці дороги. Подібне регулювання поліцейські здійснювали протягом ночі та на 120 кілометрі автошляху М-22, на підйомі поблизу села Білецьківка, Кременчуцького району. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер