Поліція Полтавщини розшукала безвісно зниклого Романа Дашука

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 190

Безвісно зниклий перебував в орендованій квартирі у Полтаві

15-го грудня поліцейські відділу №2 Полтавського районного управління поліції оголосили в розшук безвісно зниклого Романа Дашука, який востаннє виходив на зв'язок 3-го жовтня. І вже за добу, 16-го грудня, поліцейські встановили його місцезнаходження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Полтавській області.

Як виявилося, безвісно зниклий чоловік увесь цей час проживав на орендованій квартирі в обласному центрі. Наразі із ним все добре, а його життю нічого не загрожує.

Поліція дякує всім за допомогу у розшуку чоловіка.