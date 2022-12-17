Поліція Полтавщини розшукала безвісно зниклого Романа Дашука

15-го грудня поліцейські відділу №2 Полтавського районного управління поліції оголосили в розшук безвісно зниклого Романа Дашука, який востаннє виходив на зв'язок 3-го жовтня. І вже за добу, 16-го грудня, поліцейські встановили його місцезнаходження.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Полтавській області.
Як виявилося, безвісно зниклий чоловік увесь цей час проживав на орендованій квартирі в обласному центрі. Наразі із ним все добре, а його життю нічого не загрожує.
Поліція дякує всім за допомогу у розшуку чоловіка.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер